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УРОВЕНЬ
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Права категории «А», «А1»
А
Права категории «В»
В
Дополнительное вождение
+
Категория
Теория
Вождение
Срок обучения
Стоимость
Категория А, А1 с нуля
170 ак. часов
18 ак. часов
3 месяца
750 руб.
А с категорий В или С
1 ак. час
17 ак. часов
1 месяц
350 руб.
Расписание занятий
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Категория
Теория
Вождение
Срок обучения
Стоимость
Категория В
170 ак. часов
50 ак. часов
3-3,5 месяца
720 руб.
Расписание занятий
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Транспорт
Вождение
Срок переподготовки
Стоимость
Автомобиль
ак. часы (по договоренности)
до положительного результата
45 руб.
Мотоцикл
ак. часы (по договоренности)
до положительного результата
40 руб.
Расписание занятий
Записаться на обучение
Права категории «А», «А1»
А
Категория
Теория
Вождение
Срок обучения
Стоимость
Категория А, А1 с нуля
170 ак. часов
18 ак. часов
3 месяца
750 руб.
А с категорий В или С
1 ак. час
17 ак. часов
1 месяц
350 руб.
Расписание занятий
Записаться на обучение
Права категории «В»
В
Категория
Теория
Вождение
Срок обучения
Стоимость
Категория В
170 ак. часов
50 ак. часов
3-3,5 месяца
720 руб.
Расписание занятий
Записаться на обучение
Дополнительное вождение
+
Транспорт
Вождение
Срок переподготовки
Стоимость
Автомобиль
ак. часы (по договоренности)
до положительного результата
45 руб.
Мотоцикл
ак. часы (по договоренности)
до положительного результата
40 руб.
Расписание занятий
Записаться на обучение
Мы в ответе за тех кого обучили!
Наши инструкторы обучат вас всему необходимому для того, чтобы сдать практический экзамен по вождению с присвоением категории на отлично.
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Присвоение категории на отлично!
Присвоение категории на отлично!
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Многие мечтают научиться управлять мотоциклом или автомобилем. Но, к сожалению, не всем учеба по карману. Для тех, у кого есть…

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Друзья! Осень в самом разгаре. А это самое подходящее время, чтобы научиться управлять мотоциклом или автомобилем. Мы решили провести летний…

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О нас
Автошкола «УРОВЕНЬ» начала свою деятельность в 2019 году. Более года назад ее двери были открыты для первых курсантов, ставших впоследствии хорошо подготовленными водителями. Число выпускников нашей автошколы с каждый новым набором только растет. Все они грамотно управляют транспортными средствами и корректно ведут себя на дорогах (не только белорусских, но и за рубежом). Несмотря на то, что мы постоянно занимаемся улучшением материальной базы и автопарка, обучение в нашей автошколе продолжает оставаться одним из самых недорогих в городе. Что самое важное, качество подготовки наших курсантов ничуть не страдает из-за этого. Мы постоянно следим за тем, чтобы уровень оказываемых нами услуг не падал.
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Автодром и учебные классы
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Наши инструкторы и преподаватели
Белый Дмитрий Леонидович
4,8 rating
30 отзывов
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Кравченко Николай Васильевич
5,0 rating
5 отзывов
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Емельяненко Николай Александрович
5,0 rating
11 отзывов
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Мельников Андрей Николаевич
5,0 rating
35 отзывов
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Закревский Ярослав Валерьевич
5,0 rating
48 отзывов
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Михалко Руслан Александрович
5,0 rating
22 отзыва
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Сокольников Владимир Николаевич
4,8 rating
22 отзыва
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Лазарев Вадим Александрович
5,0 rating
9 отзывов
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Шаповалов Фёдор Петрович
5,0 rating
4 отзыва
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Андрианов Максим Игоревич
5,0 rating
8 отзывов
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Отзывы наших учеников
Наталья
15.09.2023

Выбор автошколы-ответственный момент!
Автошкола «УРОВЕНЬ»-это Ваш УСПЕХ!
Всегда идут навстречу, толково объясняют ПДД! Ответственно и профессионально научат Вас управлять авто! Отдельное спасибо преподавателю теории Бондареву Валерию Яковлевичу и мастеру вождения Шаповалову Федору Петровичу!

5,0 rating
Xenia
15.09.2023

Отличная автошкола, администрация супер, рекомендую 👍🏽

5,0 rating
Антоненко Александр
31.07.2023

Данную автошколу посоветовали друзья, в итоге ни минуты не пожалел о решении учиться вождению в данной автошколе. Весь персонал автошколы, с которым довелось взаимодействовать, оказался очень вежливым, понимающим и знающим своё дело с многолетним опытом. Знания доводились в соответствии с ПДД, но с разъяснениями на понятном языке) В конце обучения, было полное сопровождения процесса сдачи экзамена в ГАИ. Буду советовать обучаться вождению здесь всем своим знакомым!

5,0 rating
Александр
14.07.2023

Мотошкола на высоком уровне, всё работает на все 100, от подачи документов, практических занятий до сдачи экзамена в ГАИ. Инструкторам отдельное спасибо, всегда идут на встречу и подстраиваются под ваш график и ваши возможности по времени, максимально доносят как теоретически так и практически правильность выполнения элементов и безопасное вождения, делают всё, что могут) Даже по словам инспектора-экзаменатора в ГАИ у данной автошколы огромный процент сдачи экзамена, один из самых лучших в городе. Ребята, вам огромный респект и спасибо! Процветания и развития!

5,0 rating
Карпова Ольга
06.04.2023

Хочется выразить слова благодарности автошколе»Уровень»Преподователю Дмитрию Леонидовичу!Отличный преподаватель,объясняет легко и доходчиво,он мастер своего дела.Спасибо ему огромное.И отдельное спасибо инструктору Шаповалову Фёдору Петровичу,все сдала с первого раза.Удачи вам в работе и хороших курсантов!

5,0 rating
Ольга
09.02.2023

Было сложно, но всё получилось. Сдала в ГАИ с первого раза. Если бы пришлось выбирать опять автошколу, однозначно только «Уровень».

5,0 rating
Василий
23.12.2022

На данную автошколу наткнулся случайно в интернете и не пожалел, хорошее соотношение цены-качества. Хочу выразить благодарность преподавателю теоретических занятий Дмитрию Леонидовичу грамотно обучил всем теоретическим вопросам. И особую благодарность выражаю лучшему мастеру Михалко Руслану Александровичу под его чутким руководством были приобретены великолепные навыки вождения которые дали начало навыкам начинающего водителя и будут помнится всю жизнь.

5,0 rating
Рамин
20.12.2022

Большое спасибо Юлии за рекомендацию этой автошколы, и последующее курирование моего обучения и помощь с выбором графика обучения, Дмитрий Леонидович тот человек который знает что нужно дать обучающимся и всегда ответит на ваши вопросы, отдельное спасибо Андрею Николаевичу за уверенность за рулём, и не скучные уроки вождения, во время которых я получил массу полезной информации, я благодарен автошколе за обучение.

5,0 rating
Дарья
25.08.2022

Очень классная автошкола. Всем буду советовать. Хорошее и уважительное отношение к ученикам. Все всегда входят в положение и помогают . Юлия-самая внимательная и добрая девушка! Отдельное спасибо инструктору по вождению Ярославу!! Он супер. Преподаватель теории Дмитрий Леонидович объясняет все понятно и по фактам. Рекомендую!!

5,0 rating
Анна
15.08.2022

Реально хорошая автошкола во всех отношениях. Администрация помогает найти выход из разных ситуаций. Милой и внимательной Юлии отдельное спасибо. За теорию спасибо Дмитрию Леонидовичу — доходчиво и с примерами объясняет. С инструктором очень повезло. Андрей Николаевич спокойно все объяснял во время вождения.

5,0 rating
Виктория
15.08.2022

Не зря выбрала автошколу уровень, здесь всегда вас встретят с вежливостью и улыбкой начиная от администратора и инструктора. Желаю процветания и хороших учеников!!!

5,0 rating
Юлия
15.08.2022

Лучшая Автошкола!!!спасибо большое моему инструктору Андрею Николаевичу, научил с нуля водить сдала с первого раза!!!и администратор Юлия которая все подскажет и объяснит. Ещё раз спасибо автошколе уровень. Это реально Уровнь!

5,0 rating
Ольга
01.08.2022

Хочу выразить слова благодарности автошколе « Уровень» за качественное и профессиональное обучение. Особую благодарность инструктору по вождению Закревскому Ярославу ,за его терпение и профессионализм,а так же преподавателю по теории Дмитрию Леонидовичу!Вы лучшие!!!

5,0 rating
Ангелина
27.07.2022

Хочу выразить огромную благодарность автошколе «Уровень». Выбирала её случайным образом в интернете и ни разу не пожалела. Преподаватели обладают достойным уровнем знаний, всегда доступно объясняли как теоретический материал,так и практический. Особую благодарность выражаю Ярославу Валерьевичу за его терпеливость и внимание,вождение с ним всегда проходило в комфортной атмосфере и в удобное для меня время,что немало важно.
Желаю автошколе дальнейшего развития и больше учеников !

5,0 rating
Вадим
18.07.2022

Хочу выразить огромную благодарность автошколе «Уровень»! Эту автошколу мне посоветовали друзья, я очень рад, что послушал их и пошел именно сюда. Здесь с первого же дня царила хорошая атмосфера. Самые лучшие преподаватели и инструктора, а также хочу сказать большое спасибо работникам офиса и директору автошколы. Закончив эту автошколу у меня остались только хорошие воспоминания.

5,0 rating
Артём
24.06.2022

Хочу выразить огромную благодарность автошколе ‘Уровень’ . Автошкола с достойным уровнем обучения. Преподаватель по теории Валерий Яковлевич объясняет все предельно понятно и доступно. Еще хочу поблагодарить инструктора по вождению Ярослава! Это преподаватели с большой буквы! На каждое занятие я ходил как на праздник! Ездить за рулём было одно удовольствие! Ни разу на меня не повысили голос, ни разу я не слышал в свой адрес ничего плохого. Занятия проходили в очень дружеской атмосфере, было очень приятно общаться с такими преподавателями. Всё очень толково и понятно объясняли как на занятиях, так на автодроме и в городе. Спасибо Вам! Остались только самые тёплые воспоминания. Я и подумать не мог, что есть НАСТОЛЬКО хорошие люди и профессионалы своего дела. Всем советую автошколу!)

5,0 rating
Алексей
20.06.2022

На автошколу наткнулся в интернете. Прочитав отзывы принял решение её и выбрать. Отдельное спасибо инструкторам, а конкретнее Мельникову Андрею Николаевичу. Быстро нашли « общий язык» и давольно быстро освоили всё на практике. Администрация, в виде Юли, очень вежлива и всегда идёт на встречу с приятной улыбкой!

5,0 rating
Татьяна
14.06.2022

Замечательная автошкола. Огромное спасибо Дмитрию Леонидовичу за потрясающее обьяснение теории. Все раскладывает по полочкам, всегда отвечает на вопросы, помогает. С ним теоретическая часть обучения была как праздник знания)) Отдельное спасибо инструктору Ярославу. Спокойный, терпеливый, все доходчиво обьясняет, показывает, подсказывает)) отлично подготовил к сдаче в ГАИ, помог обрести уверенность за рулем)) Не на секунду не пожалела, что попала в руки этих замечательных специалистов)) СПАСИБИЩЕ)))

5,0 rating
Рита
02.06.2022

Автошколу выбирала по удобному расположению. Преподаватель по ПДД объяснял доступным языком, для всех. Отдельную благодарность хочу выразить инструктору по вождению Закревскому Ярославу Валерьевичу. Мы сразу нашли общий язык, занятия проходили в комфортной атмосфере. Благодаря полученным знаниям по ПДД и под строгим руководством инструктора сдала внутренний экзамен и ГАИ с первого раза.

5,0 rating
Александр
16.02.2022

То что лучшее то здесь!!! учился в 2020г. Отличное обучение !!! отличный класс. много компов! не во всех школах такое есть!! автопарк отменный ! и инструкторы знают своё дело на 5+!! Люди приходите и учитесь!! цена—качество то что доктор прописал!! не пожалеете!!!

5,0 rating
Илья
26.01.2022

Хорошая автошкола,преподаватель и инструктор попались крайне вежливыми и хорошими. Доступно объясняли материал, научили ездить. Администрация вежлива и окажет помощь.

5,0 rating
Юлия
21.01.2022

Мои огромные благодарности автошколе «Уровень» за качественный уровень подготовки к вождению, за доступные и понятные теоретические знания, за терпение и профессионализм инструкторов. Каждая минута обучения прошла интересно и познавательно, а полученные знания и поддержка от лучшего инструктора Руслана Александровича на дорогах — бесценны!
Все зачеты, экзамены, ГАИ — сдала с первого раза!
Отдельные благодарности администрации автошколы! Успехов вам, развития и побольше учеников. Ведь здесь они действительно получат полезные и нужные знания и навыки. Рекомендую!

5,0 rating
Диана
20.01.2022

Не жалею что пошла в данную автошколу. Удобный график обучения, также хорошие классы для обучения. Автодром также хороший. Учебные классы, автодром, и сама автошкола расположены в центре города и добираться не так уж и трудно, это является очень хорошим плюсом. Инструктора на вождении объясняют все ясно и понятно. С администрацией всегда и во всём можно найти общий язык, да и просто можно поболтать) Желаю Вам хороших успехов в дальнейшем развитии автошколы)

5,0 rating
Кирилл
10.01.2022

Вот это действительно название которое заслуживает данная автошкола!!! Отличная подготовка со стороны преподавателей и инструкторов к будням на дорогах в любых ситуациях!!!!! Индивидуальный подход преподавателей, изучение материала как во время занятий, так и в мессенджерах, вождение в удобное время, отличные аудитории, и терпиливые инструктора.

5,0 rating
Александра
15.11.2021

Здравствуйте, наткнулась случайно, выбирала автошколу по месторасположению, чтобы было удобно добираться, т.к. класс и автодром находятся в центре, что весьма удобно. Преподаватель по ПДД и инструктор по Вождению просто супер, все обучение и информация поступают в доступной и понятной форме. Все на высшем уровне, рекомендую

5,0 rating
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