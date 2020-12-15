Автошкола «УРОВЕНЬ» старается всегда вас радовать!) Хочешь от нашей школы, получать подарки?) Подпишись на наш Instagram, или [в]контакте, сделать фото…
Многие мечтают научиться управлять мотоциклом или автомобилем. Но, к сожалению, не всем учеба по карману. Для тех, у кого есть…
Друзья! Осень в самом разгаре. А это самое подходящее время, чтобы научиться управлять мотоциклом или автомобилем. Мы решили провести летний…
Выбор автошколы-ответственный момент!
Автошкола «УРОВЕНЬ»-это Ваш УСПЕХ!
Всегда идут навстречу, толково объясняют ПДД! Ответственно и профессионально научат Вас управлять авто! Отдельное спасибо преподавателю теории Бондареву Валерию Яковлевичу и мастеру вождения Шаповалову Федору Петровичу!
Отличная автошкола, администрация супер, рекомендую 👍🏽
Данную автошколу посоветовали друзья, в итоге ни минуты не пожалел о решении учиться вождению в данной автошколе. Весь персонал автошколы, с которым довелось взаимодействовать, оказался очень вежливым, понимающим и знающим своё дело с многолетним опытом. Знания доводились в соответствии с ПДД, но с разъяснениями на понятном языке) В конце обучения, было полное сопровождения процесса сдачи экзамена в ГАИ. Буду советовать обучаться вождению здесь всем своим знакомым!
Мотошкола на высоком уровне, всё работает на все 100, от подачи документов, практических занятий до сдачи экзамена в ГАИ. Инструкторам отдельное спасибо, всегда идут на встречу и подстраиваются под ваш график и ваши возможности по времени, максимально доносят как теоретически так и практически правильность выполнения элементов и безопасное вождения, делают всё, что могут) Даже по словам инспектора-экзаменатора в ГАИ у данной автошколы огромный процент сдачи экзамена, один из самых лучших в городе. Ребята, вам огромный респект и спасибо! Процветания и развития!
Хочется выразить слова благодарности автошколе»Уровень»Преподователю Дмитрию Леонидовичу!Отличный преподаватель,объясняет легко и доходчиво,он мастер своего дела.Спасибо ему огромное.И отдельное спасибо инструктору Шаповалову Фёдору Петровичу,все сдала с первого раза.Удачи вам в работе и хороших курсантов!
Было сложно, но всё получилось. Сдала в ГАИ с первого раза. Если бы пришлось выбирать опять автошколу, однозначно только «Уровень».
На данную автошколу наткнулся случайно в интернете и не пожалел, хорошее соотношение цены-качества. Хочу выразить благодарность преподавателю теоретических занятий Дмитрию Леонидовичу грамотно обучил всем теоретическим вопросам. И особую благодарность выражаю лучшему мастеру Михалко Руслану Александровичу под его чутким руководством были приобретены великолепные навыки вождения которые дали начало навыкам начинающего водителя и будут помнится всю жизнь.
Большое спасибо Юлии за рекомендацию этой автошколы, и последующее курирование моего обучения и помощь с выбором графика обучения, Дмитрий Леонидович тот человек который знает что нужно дать обучающимся и всегда ответит на ваши вопросы, отдельное спасибо Андрею Николаевичу за уверенность за рулём, и не скучные уроки вождения, во время которых я получил массу полезной информации, я благодарен автошколе за обучение.
Очень классная автошкола. Всем буду советовать. Хорошее и уважительное отношение к ученикам. Все всегда входят в положение и помогают . Юлия-самая внимательная и добрая девушка! Отдельное спасибо инструктору по вождению Ярославу!! Он супер. Преподаватель теории Дмитрий Леонидович объясняет все понятно и по фактам. Рекомендую!!
Реально хорошая автошкола во всех отношениях. Администрация помогает найти выход из разных ситуаций. Милой и внимательной Юлии отдельное спасибо. За теорию спасибо Дмитрию Леонидовичу — доходчиво и с примерами объясняет. С инструктором очень повезло. Андрей Николаевич спокойно все объяснял во время вождения.
Не зря выбрала автошколу уровень, здесь всегда вас встретят с вежливостью и улыбкой начиная от администратора и инструктора. Желаю процветания и хороших учеников!!!
Лучшая Автошкола!!!спасибо большое моему инструктору Андрею Николаевичу, научил с нуля водить сдала с первого раза!!!и администратор Юлия которая все подскажет и объяснит. Ещё раз спасибо автошколе уровень. Это реально Уровнь!
Хочу выразить слова благодарности автошколе « Уровень» за качественное и профессиональное обучение. Особую благодарность инструктору по вождению Закревскому Ярославу ,за его терпение и профессионализм,а так же преподавателю по теории Дмитрию Леонидовичу!Вы лучшие!!!
Хочу выразить огромную благодарность автошколе «Уровень». Выбирала её случайным образом в интернете и ни разу не пожалела. Преподаватели обладают достойным уровнем знаний, всегда доступно объясняли как теоретический материал,так и практический. Особую благодарность выражаю Ярославу Валерьевичу за его терпеливость и внимание,вождение с ним всегда проходило в комфортной атмосфере и в удобное для меня время,что немало важно.
Желаю автошколе дальнейшего развития и больше учеников !
Хочу выразить огромную благодарность автошколе «Уровень»! Эту автошколу мне посоветовали друзья, я очень рад, что послушал их и пошел именно сюда. Здесь с первого же дня царила хорошая атмосфера. Самые лучшие преподаватели и инструктора, а также хочу сказать большое спасибо работникам офиса и директору автошколы. Закончив эту автошколу у меня остались только хорошие воспоминания.
Хочу выразить огромную благодарность автошколе ‘Уровень’ . Автошкола с достойным уровнем обучения. Преподаватель по теории Валерий Яковлевич объясняет все предельно понятно и доступно. Еще хочу поблагодарить инструктора по вождению Ярослава! Это преподаватели с большой буквы! На каждое занятие я ходил как на праздник! Ездить за рулём было одно удовольствие! Ни разу на меня не повысили голос, ни разу я не слышал в свой адрес ничего плохого. Занятия проходили в очень дружеской атмосфере, было очень приятно общаться с такими преподавателями. Всё очень толково и понятно объясняли как на занятиях, так на автодроме и в городе. Спасибо Вам! Остались только самые тёплые воспоминания. Я и подумать не мог, что есть НАСТОЛЬКО хорошие люди и профессионалы своего дела. Всем советую автошколу!)
На автошколу наткнулся в интернете. Прочитав отзывы принял решение её и выбрать. Отдельное спасибо инструкторам, а конкретнее Мельникову Андрею Николаевичу. Быстро нашли « общий язык» и давольно быстро освоили всё на практике. Администрация, в виде Юли, очень вежлива и всегда идёт на встречу с приятной улыбкой!
Замечательная автошкола. Огромное спасибо Дмитрию Леонидовичу за потрясающее обьяснение теории. Все раскладывает по полочкам, всегда отвечает на вопросы, помогает. С ним теоретическая часть обучения была как праздник знания)) Отдельное спасибо инструктору Ярославу. Спокойный, терпеливый, все доходчиво обьясняет, показывает, подсказывает)) отлично подготовил к сдаче в ГАИ, помог обрести уверенность за рулем)) Не на секунду не пожалела, что попала в руки этих замечательных специалистов)) СПАСИБИЩЕ)))
Автошколу выбирала по удобному расположению. Преподаватель по ПДД объяснял доступным языком, для всех. Отдельную благодарность хочу выразить инструктору по вождению Закревскому Ярославу Валерьевичу. Мы сразу нашли общий язык, занятия проходили в комфортной атмосфере. Благодаря полученным знаниям по ПДД и под строгим руководством инструктора сдала внутренний экзамен и ГАИ с первого раза.
То что лучшее то здесь!!! учился в 2020г. Отличное обучение !!! отличный класс. много компов! не во всех школах такое есть!! автопарк отменный ! и инструкторы знают своё дело на 5+!! Люди приходите и учитесь!! цена—качество то что доктор прописал!! не пожалеете!!!
Хорошая автошкола,преподаватель и инструктор попались крайне вежливыми и хорошими. Доступно объясняли материал, научили ездить. Администрация вежлива и окажет помощь.
Мои огромные благодарности автошколе «Уровень» за качественный уровень подготовки к вождению, за доступные и понятные теоретические знания, за терпение и профессионализм инструкторов. Каждая минута обучения прошла интересно и познавательно, а полученные знания и поддержка от лучшего инструктора Руслана Александровича на дорогах — бесценны!
Все зачеты, экзамены, ГАИ — сдала с первого раза!
Отдельные благодарности администрации автошколы! Успехов вам, развития и побольше учеников. Ведь здесь они действительно получат полезные и нужные знания и навыки. Рекомендую!
Не жалею что пошла в данную автошколу. Удобный график обучения, также хорошие классы для обучения. Автодром также хороший. Учебные классы, автодром, и сама автошкола расположены в центре города и добираться не так уж и трудно, это является очень хорошим плюсом. Инструктора на вождении объясняют все ясно и понятно. С администрацией всегда и во всём можно найти общий язык, да и просто можно поболтать) Желаю Вам хороших успехов в дальнейшем развитии автошколы)
Вот это действительно название которое заслуживает данная автошкола!!! Отличная подготовка со стороны преподавателей и инструкторов к будням на дорогах в любых ситуациях!!!!! Индивидуальный подход преподавателей, изучение материала как во время занятий, так и в мессенджерах, вождение в удобное время, отличные аудитории, и терпиливые инструктора.
Здравствуйте, наткнулась случайно, выбирала автошколу по месторасположению, чтобы было удобно добираться, т.к. класс и автодром находятся в центре, что весьма удобно. Преподаватель по ПДД и инструктор по Вождению просто супер, все обучение и информация поступают в доступной и понятной форме. Все на высшем уровне, рекомендую
Согласно новым изменениям ПДД от 27.10.2022, согласно пункту 181.8 запрещает перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле…
Каждого курсанта автошколы в конце обучения начинает волновать вопрос: «Кто будет принимать внутренний экзамен?» И это понятно, так как многие…
Срок действия водительских прав в Беларуси составляет 10 лет. После истечения данного периода необходимо в обязательном порядке заменить документ. Для…