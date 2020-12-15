Хочу выразить огромную благодарность автошколе ‘Уровень’ . Автошкола с достойным уровнем обучения. Преподаватель по теории Валерий Яковлевич объясняет все предельно понятно и доступно. Еще хочу поблагодарить инструктора по вождению Ярослава! Это преподаватели с большой буквы! На каждое занятие я ходил как на праздник! Ездить за рулём было одно удовольствие! Ни разу на меня не повысили голос, ни разу я не слышал в свой адрес ничего плохого. Занятия проходили в очень дружеской атмосфере, было очень приятно общаться с такими преподавателями. Всё очень толково и понятно объясняли как на занятиях, так на автодроме и в городе. Спасибо Вам! Остались только самые тёплые воспоминания. Я и подумать не мог, что есть НАСТОЛЬКО хорошие люди и профессионалы своего дела. Всем советую автошколу!)